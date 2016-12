Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Es war der Abend der Geschenke in der Tiwag-Arena. Zuallererst hat sich der HC Innsbruck am Freitagabend beim 3:2-Erfolg gegen Graz ja selbst beschenkt. Der Felsbrocken, der Trainer Rob Pallin und Co. nach sechs Schlappen in Serie vom Herzen gefallen war, muss ein riesiger gewesen sein.

„Genau so mussten wir spielen, dass wir aus dem Negativlauf herauskommen“, schwärmte der doppelte Vorlagengeber Andrew Clark nach einer Partie, in der die Haie den Sieg auch erzwungen hatten. Es waren drei Punkte, die noch wertvoll werden können. Weil die direkte Play-off-Konkurrenz (Villach, Znojmo) patzte, haben die Haie vor den schweren Auswärtsspielen in Salzburg (26.12.) und Bozen (28.12.) einen Polster von vier Zählern.

Doch die Haie dachten – passend zum Weihnachtsfest – auch an andere. Die Einnahmen aus dem Losverkauf vom Graz-Match gingen direkt an jene Innsbrucker Familie, die zuletzt bei einem Brand zwei Töchter verloren hatte. Die daraus entsprungenen 1500 Euro verdoppelte der Haie-Vorstand (Günther Hanschitz, Norbert Ried, Kurt Mitterer) nach dem Match kurz entschlossen.

Doch damit nicht genug: Das Minnesota-Wild-Trikot von Jared Spurgeon – organisiert von Bruder und HCI-Kapitän Tyler – wurde für 1000 Euro vom Kinderhotel Galtenberg und der Skischule Alpbachtal ersteigert. Schon unter der Woche hatten die Haie-Cracks unter der Federführung von Spurgeon, Bishop und Schennach 90 Kids für jeweils zehn Euro zu einem gemeinsamen Training geladen. Alle Einnahmen gehen an die Tiroler Kinderkrebshilfe. Der Blick der Haie geht über den (sportlichen) Tellerrand hinaus...