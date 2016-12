Santa Caterina - Hannes Reichelt ist beim Super-G in Santa Caterina als Zweiter auf das Podest gefahren. Der 36-jährige Salzburger musste sich am Dienstag nur Kjetil Jansrud geschlagen geben. Der Norweger holte im dritten Super-G in diesem Winter den dritten Sieg. Jansrud distanzierte Reichelt bei seinem 18. Weltcup-Sieg um 0,60 Sekunden, Dritter wurde der Südtiroler Dominik Paris (+0,65 Sekunden).

Max Franz landete als zweitbester Österreicher mit schon über einer Sekunde Rückstand auf Platz fünf. Marcel Hirscher klassierte sich auf der extrem schnellen und ruppigen Piste nicht in den Punkterängen. (APA)

