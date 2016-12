Von Roman Stelzl

Innsbruck – Österreichs amtierendem Eishockey-Meister die Schneid abzukaufen, war Balsam auf den Wunden der Innsbrucker Haie. „Wir hatten einen guten Torhüter und gute Leistungen in Powerplay und Unterzahl. Das ist der Schlüssel, um ein Spiel zu gewinnen“, sagte HCI-Headcoach Rob Pallin nach dem 5:1-Erfolg bei RB Salzburg, dem zweiten nach einer Durststrecke von sechs Niederlagen in Serie in der Erste Bank Eishockey Liga.

Und der US-Trainer hob explizit den oft kritisierten Goalie Andy Chiodo hervor: „Er hat ein wirklich gutes Spiel gezeigt. Das war stark. Die meisten Schüsse der Salzburger waren aber aus zehn bis zwölf Meter Entfernung.“ Die Statistik sprach für Chiodo: Am Sonntagabend entschärfte er 41 von 42 Schüssen, was ihm eine Fangquote von 97,6 Prozent einbrachte. Im Vergleich: Sein Schnitt diese Saison liegt bei 90,5. Das unterstrich seinen starken Auftritt an diesem Abend. Und Pallin ergänzte: „Solange Chiodo über 91 Prozent liegt, sind wir zufrieden.“

Am Ende durften sich die Haie über den ersten Erfolg in Salzburg seit Oktober 2008 freuen – und das soll die Haie weiter beflügeln, um nach der langen Negativserie endgültig die Schubumkehr einzuläuten. Das 3:2 gegen Graz war der erste Schritt, das 5:1 der zweite – und bereits heute (19.45 Uhr) könnte im Gastspiel beim HC Bozen der dritte folgen. Die Bilanz spricht im „Tiroler Derby“ für die Innsbrucker: Von drei Saisonduellen gewann der HCI zwei, darunter das kuriose 8:7-Torspektakel am Anfang der Saison. Detail am Rande: Damals kam HCI-Goalie Chiodo auf eine fast unterirdische Fangquote von 74,1 Prozent.

Neun Spiele sind es nun noch bis zum Ende des Grunddurchgangs. Und für die Haie bleibt das Ziel die Top sechs für das Play-off – derzeit beträgt das Polster als Sechster auf den siebenten Rang sechs Punkte. Für Pallin ist das reine Zahlenschieberei. „Wir orientieren uns nicht nach hinten. Wir sehen nach vorne“, erklärte der 50-Jährige und gab als Marschrichtung vor: „Sind wir Sechster, dann wollen wir Fünfter werden. Sind wir Fünfter, dann Vierter. Und so weiter.“ Klingt nach einem ehrgeizigen Plan. Und nach zwei Heimspielen zum Jahreswechsel gegen Linz (30.12.) und den KAC (1.1.) könnte dieser Plan ein Stückchen näher an der Realität dran sein.