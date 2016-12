Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Bisher nahmen die Rodel-Doppelsitzer Peter Penz und Georg Fischler die Staatsmeisterschaft in Innsbruck-Igls quasi im „Vorbeifahren“ mit. Diesmal war der Sieg aber gut fürs Selbstvertrauen. „Der letzte Weltcup in Park City war ernüchternd“, sagte Penz, der auch zu Weihnachten über Rang 17 grübelte. Die Staatsmeisterschaft stand für den Stubaier daher im Zeichen der Materialsuche. Im ersten Lauf ging es mit der Kufe aus dem Vorjahr dahin, im zweiten Lauf mit dem neuen Schliff. Fazit: „Wir waren nicht megaschnell, aber es geht wieder aufwärts.“

Im Herren-Einsitzer feierte der Natterer Wolfgang Kindl einen ungefährdeten Sieg im Igler Eiskanal und brachte sich in eine gute Ausgangsposition für die Heim-WM (26. bis 29. Jänner 2017) in Tirol. Bei den Damen hatte die Oberösterreicherin Birgit Platzer, die kürzlich in Winterberg (GER) ihren ersten Weltcup-Podestplatz holte, die Nase vorn. Heute (ab 13.30 Uhr) folgen die Junioren- und Jugendmeisterschaft.