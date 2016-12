Bozen – „Nicht lange herumfackeln!“ Das gab Haie-Coach Rob Pallin im Tirol-Derby der Erste Bank Eishockeyliga (EBEL) gegen den HC Bozen als Devise aus. Und seine Cracks schienen die Vorgabe zu beherzigen – nachdem Andrew Clarks Schuss geblockt wurde, verwandelte Austin Smith den Rebound nach nicht einmal zwei Minuten zur 1:0-Führung in der Bozner Eiswelle. Die Dominanz der Innsbrucker hielt aber nur kurz, nach dem Ausgleich durch Bernard (5.) hatte Gander (11.) die erneute Führung auf dem Puck, traf aber nur die Stange. Die Strafe folgte eine Minute später mit der 2:1-Führung durch Insam.

Die gegnerischen Angreifer flitzten gegen Ende des ersten Drittels immer häufiger auf das Tor von Andy Chiodo zu. Der Innsbruck-Schlussmann wurde gleich zweimal binnen vier Minuten überlistet: Kearney (15.) und Oleksuk (19.) stellten auf 4:1 für Bozen nach dem ersten Drittel. Als Bozen durch Kearney (23.) auf 5:1 stellte, schien die Sache gegessen. Aber weit gefehlt: Jetzt sollten die Haie zeigen, warum sie als moralischer Sieger vom Eis gehen durften: Nur Sekunden nach der Ernüchterung stellte Smith mit seinem zweiten Tor des Abends den Anschlusstreffer her (23.), Ondrej Sedivy verkürzte auf 3:5 (28.). Spätestens jetzt war wieder Pfeffer in der Partie.

Bei den Innsbruckern keimte Hoffnung auf, im vierten Saisonduell den dritten Sieg einzufahren. Nachdem die Haie im Schlussabschnitt eine doppelte Unterzahl über die Zeit brachten, wendete sich das Blatt. Im Minutentakt wurde das Tor der Südtiroler unter Beschuss genommen, doch es war in dieser Phase wie verhext. So dauerte es bis Minute 55 ehe die Haie für Spannung pur sorgten: John Lammers schlenzte die Scheibe im einzigen Powerplay in den Winkel. Mit dem 4:5 im Rücken warfen Spurgeon und Co. nun endgültig alles nach vorne und drückten auf den Ausgleich. Doch es reichte nicht – Bozen brachte den knappen Vorpsrung über die Zeit und setzte mit dem Treffer ins leere Tor (Reid, 60.) den Schlusspunkt. (TT)