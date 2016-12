1. Daniel Andre Tande (NOR) 157,5 (139) 2. Kamil Stoch (POL) 154,1 (137,5) 3. Stefan Kraft (AUT) 151,1 (136) 4. Manuel Fettner (AUT) 150,3 (136) 5. Maciej Kot (POL) 146,2 (133) 6. Markus Eisenbichler (GER) 146,1 (137) 7. Stephan Leyhe (GER) 145,9 (132,5) 8. Domen Prevc (SLO) 145,5 (134) 9. Michael Hayböck (AUT) 144,8 (136,5) und Peter Prevc (SLO) 144,8 (132,5) 11. Andreas Kofler (AUT) 143,8 (132) Weiter: 20. Markus Schiffner 135,7 (129,5) 30. Florian Altenburger 128,6 (125,5) 47. Elias Tollinger (alle AUT) 116,6 (119) Die wichtigsten Paarungen für den 1. Durchgang des Bewerbs am Freitag (16.45 Uhr/live ORF eins) im k.o.-System: Altenburger - Schiffner Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) - Kofler Tom Hilde (NOR) - Peter Prevc Robert Johansson (NOR) - Hayböck Taku Takeuchi (JPN) - Domen Prevc Tollinger - Fettner Wladimir Zografski (BUL) - Kraft Anders Fannemel (NOR) - Stoch Ronan Lamy Chappuis (FRA) - Tande