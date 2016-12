Semmering - Mit ihrem Technik-Triple am Zauberberg hat Mikaela Shiffrin alle verzaubert. Die US-Amerikanerin, die bereits mit 21 reihenweise Rekorde zerbröselt, könnte sich in einigen Jahren zur erfolgreichsten Ski-Rennläuferin der Geschichte aufgeschwungen haben. „Ihr solltet alle aufhören, mir diese Sachen zu erzählen“, will Shiffrin selbst wenig davon wissen. „Ich versuche nur, Ski zu fahren.“

Der 23. Slalom-Streich war für die Ausnahmekönnerin am Donnerstagabend ein hartes Stück Arbeit. Mit einem furiosen Finale fing Shiffrin Veronika Velez-Zuzulova noch ab, die schon wie die sichere Siegerin ausgesehen hatte. „Ich habe bei jedem Tor gedacht, ich schenke es her“, sagte Shiffrin. „Es hat sich wie ein Kampf angefühlt, und ich bin stolz darauf. Manchmal ist es besser zu kämpfen, und das habe ich heute getan.“

Vorbilder Kristoffersen und Hirscher

Dabei orientierte sich das Ski-Wunder offenbar auch an berühmten Männern. „Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie Marcel Hirscher oder Henrik (Kristoffersen; Anm.) das hier fahren würden. Ich glaube nicht, dass ich dem nahegekommen bin, aber ich habe versucht, diese Energie zu kanalisieren“, gab Shiffrin zu Protokoll.

Darüber zu sprechen, dass ihre Konstanz die der besagten Kollegen noch in den Schatten stellt, kam der „magischen Mikaela“ nicht in den Sinn. Shiffrin holte auf dem Semmering den zwölften aufeinanderfolgenden Sieg in einem von ihr bestrittenen Slalom, womit sie einen neuen Rekord aufstellte. Zählt man den WM-Erfolg 2015 sowie zwei nationale Meistertitel dazu, hält Shiffrin sogar bei 15 Slalom-Siegen in Serie.

Gewinnt sie am kommenden Dienstag auch in Zagreb den Nachtslalom, wird nach den dann vergangenen acht Weltcup-Slaloms ihretwegen die US-Hymne abgespielt worden sein - ein derart langer Erfolgslauf gelang davor nur Vreni Schneider und Janica Kostelic. Hätte sie sich vor einem Jahr nicht am Knie verletzt und fünf Slaloms verpasst, hätte sie auch diesen Rekord möglicherweise bereits in der Tasche.

Der bisher letzte Ausfall in einem Weltcup-Slalom passierte Shiffrin übrigens vor genau vier Jahren am Semmering. Seither sah sie - inklusive Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 - bei 34 Antritten das Ziel. Mit ihren insgesamt 26 Weltcup-Siegen hat Shiffrin, die am 13. März 2011 als 15-Jährige im Weltcup debütierte, nun exakt so viele wie Tina Maze. Noch ein Erfolg, und sie hätte auch Maria Höfl-Riesch eingeholt.

Schon mit zwölf Jahren überlegen

„Ich habe schon, als die zwölf Jahre alt war, von einem Trainer in Amerika gehört, wie die super Ski fährt“, erinnerte sich ÖSV-Sportchef Hans Pum. „Die war damals allen schon so bei weitem überlegen. Er hat mir immer schon vorgeschwärmt, was die für eine Technik fährt, wie beständig sie ist, und was sie alles trainiert, wie fleißig sie ist.“

Auch Shiffrins Mutter Eileen verwies auf den enormen Trainingsfleiß ihrer Tochter. „Das Verhältnis zwischen harter Arbeit und Talent ist ungefähr ausgeglichen. Man braucht auch körperlichen Voraussetzungen dazu, und wenn man das von klein auf betreibt, wird es natürlich. Sie ist eine großartige Athletin, aber das sind die anderen Mädchen auch“, meinte die Ex-Rennläuferin auf High-School-Niveau. (APA)