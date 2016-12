Vier russische Skeletonpiloten sind wegen Doping-Verdachts vom Internationalen Bob- und Skeletonverband IBSF vorläufig gesperrt worden. Die Sperre erfolge im Zuge der Nachermittlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu den Winterspielen in Sotschi 2014, teilte der IBSF am Freitag in Lausanne mit. Namen wurden nicht genannt.

In Sotschi waren sechs russische Skeletonis angetreten. Alexander Tretjakow hatte Gold gewonnen, Jelena Nikitina holte Silber.

Im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Behörde WADA hat der Sonderermittler Richard McLaren zwei Berichte zum russischen Sport vorgelegt. Dem zweiten Bericht nach sollen in Sotschi 2014 Dopingproben russischer Sportler im Kontrolllabor reihenweise ausgetauscht worden sein. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB habe daran mitgewirkt. Wegen der Nachermittlungen sind schon zwei Biathletinnen und sechs Langläufer aus Russland vorläufig gesperrt worden. (APA)