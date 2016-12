Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – In der gut gefüllten Tiwag Arena begann der Eishockey-Abend mit großer Kunst. „Jedermann“ Tobias Moretti und Jazztrompeter Franz Hackl machten beim Ehrenpuck-Einwurf eine gute Figur.

Doch die feine Klinge wurde dann schnell gegen actionreiche Szenen auf dem Eis ausgetauscht. John Lammers (1.) und vor allem Ondrej Sedivy (2./tolle Parade von Linz-Goalie Florian Jamny) hätten die Haie früh in Führung schießen können.

Doch auch die Linzer hatten durch Sebastien Piche (Pfosten/4.) und Brian Lebler (5.) ihre Möglichkeiten. Es war zu Beginn ein attraktiver und schneller Schlagabtausch. Nach zwölf Minuten war es aber passiert: Da Silva erhielt vor dem Tor von Andy Chiodo viel zu viel Freiraum – das 0:1. Nur eine Minute später hatten die Innsbrucker Glück, dass Florian Pedevilla den Puck gerade noch von der Linie kratzen konnte.

Dann kamen aber wieder die Innsbrucker: Tyler Spurgeon (15.), John Lammers (17.) und Jason DeSantis (20.) scheiterten aber jeweils an Back-Up-Goalie Jamny, der schön langsam über sich hinauswuchs.

Das zweite Drittel begann mit einem Powerplay der Linzer – nach der schönen Kombination der Blackwings hatte Haie-Keeper Chiodo den Puck eigentlich schon, um die Scheibe Brian Lebler dann doch zum 0:2 zu servieren (24.). Und es sollte noch schlimmer kommen: Bei eigener Überzahl kassierten die Tiroler das 0:3 durch Rick Schofield (32.). Dabei hatten die Haie die Oberösterreicher gerade erst als bestes Powerplay-Team der Liga abgelöst. Und weil die Linzer nicht aufhörten, wurde es richtig bitter: Lebler gelang mit seinem zweiten Treffer das 0:4 (37.). Die gesamte Innsbrucker Mannschaft stand aber auch gehörig neben den Schlittschuhen.

Vor den Augen von Ex-Formel-1-Pilot Karl Wendlinger gab’s dann im Schlussdrittel noch jeweils einen Treffer auf beiden Seiten. Der Tiroler Linz-Manager Christian Perthaler durfte sich über einen 5:1-Sieg freuen, die Haie können am Neujahrstag (17.30 Uhr) gegen den KAC antworten. „Wir müssen schnell daraus lernen und am Sonntag voll da sein“, meinte Tyler Spurgeon.

Was die Torhüterfrage anbelangt, tauchte ein neuer Name am Horizont auf: René Swette, früher beim KAC und aktuell bei den Dresdner Eislöwen Teamkollege von Alex Höller, soll ein Kandidat für das Haifischbecken sein.