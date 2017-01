Zauchensee – In ihrer Funktion als Schneekontrollorin für den Ski-Weltverband (FIS) hat die ehemalige deutsche Rennläuferin Stefanie Wolf am Sonntag Grünes Licht für die Weltcupbewerbe der Damen am 14. und 15. Jänner auf der Kälberlochstrecke in Zauchensee gegeben. Dort werden Abfahrt (Samstag) und Alpine Kombination (Sonntag) stattfinden.

„Man darf die Organisatoren wirklich loben, die Piste ist in einem sehr guten Zustand. Die Abfahrt in Zauchensee ist attraktiv und sehr anspruchsvoll, die Rennläuferinnen sind von oben bis unten immer gefordert, umso mehr als auch die Lichtverhältnisse schwierig sind“, sagte Wolf, die u.a. gemeinsam mit Streckenchef Heinz Stohl, OK-Vizepräsident Michael Walchhofer und Rennleiter Thomas Gsodam auf der Piste unterwegs war.

Auf der Weltcupstrecke liegt ein dreiviertel bis ein Meter Schnee, zusätzliche Schneedepots wurden angelegt. (APA)