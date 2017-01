Von Alex Gruber

Innsbruck — Vor dem ersten Bully am Sontagabend stellten die Haie mit John Lammers (1. Platz/ 48 Punkte), Andrew Clark (4./44) und Austin Smith (8./39) drei Cracks in den Top Ten der Scorerliste, der Gegner aus Klagenfurt mit Jamie Lundmark (9./38) nur einen. Das Momentum hatte sich in den vergangenen Wochen aber klar in Richtung des KAC, der vor der Niederlage in Fehervar elf Siege in Serie gefeiert hat, verschoben. Die Haie fuhren in den letzten zehn Spielen nur magere zwei Siege ein.

Die Statistik bringt einem an jedem einzelnen Spieltag der Erste Bank Eishockeyliga aber nicht wirklich weiter. Nur die Leidenschaft, das Herz, die Kampfbereitschaft und das Glück des Tüchtigen. Speziell, wenn man in der Breite schwächer als der Gegner aufgestellt ist.

Nach der 1:5-Niederlage gegen Linz am Freitag gerieten die Haie auch gestern gegen den KAC wieder in Rückstand. David Fischer hämmerte die Scheibe nach mehreren Versuchen in Überzahl der Rotjacken zum 0:1 (6.) ins Netz. Im ersten eigenen Powerplay konterten die Innsbrucker aber in Person von Austin Smith (1:1/8.), der schon zu Beginn der Partie starke Momente hatte. Das dritte Überzahlspiel brachte den dritten Treffer: Nach einem Stach-Schuss stocherte Mario Lamoreux die Scheibe zur 2:1-Führung (11.) ins Netz. Es kam zu Checks, Nicklichkeiten, und ein Tanz auf der berühmten Rasierklinge zeichnete sich schon nach 20 Minuten ab.

Das Mitteldrittel ging bei klarem Chancenplus (Lundmark, Hundertpfund, Pance, Robar) an die Kärntner, die aber nicht weiter anschreiben konnten. Stattdessen verdiente sich HCI-Goalie Andy Chiodo beste Referenzen. Und nach einem Stach-Pass war plötzlich Hunter Bishop auf und davon, scheiterte zunächst zwar an KAC-Keeper Madlener, brachte die Scheibe im zweiten Versuch nach Lammers-Assist aber zum 3:1 (33.) im Netz der Klagenfurter unter. Die Scheibe sprang für die Hausherren.

Mit dem 4:1 (47.) und Tor des Abends nach einer Traumkombination über Smith, Clark, Mario Huber und Nick Ross war die Messe in der Tiwag-Arena gelesen. Und nach Fehler von KAC-Back-up Mad­lener, der öfters unsicher wirkte, setzte Ondrej Sedivy den fünften Treffer (50.) drauf. Chiodo machte weitere Chancen der Rotjacken aus Klagenfurt zunichte. Und quasi mit Ansage entlud sich der Frust in mehreren Schlagabtäuschen gegen Ende des Matchs, die zum Geschäft gehören. Im Kampf um die Play-off-Plätze fünf und sechs hinter den großen vier (Wien, Linz, Salzburg und Bozen) ist längst Crunch-Time, der Sieg gegen den KAC war im Hockey-Jargon ein „big win".

Diese Woche wartet ein schweres Auswärts-Triple in Wien (Mittwoch), Znojmo (Freitag) und Fehervar (Samstag). Die Haie halten im Finish alles selbst in der Hand.