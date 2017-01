Zagreb/Obdach – Österreichs alpine Skidamen haben sich am Neujahrstag in Obdach auf den Weltcupslalom am Dienstag in Zagreb vorbereitet. Der sportliche Leiter Jürgen Kriechbaum nominierte Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Julia Grünwald, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Michaela Kirchgasser, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Bernadette Schild und Katharina Truppe für das Rennen.

Der erste Durchgang auf dem Bärenberg ist für 13.00 Uhr angesetzt, der zweite bei Flutlicht ab 16.15 Uhr. (APA)