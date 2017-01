Von Roman Stelzl

Innsbruck – Für Österreichs Ski-Damen war am Slalomhang des Semmering nicht alles Gold, was glänzte. Aber es hatte Strahlkraft. Stark wie schon lange nicht mehr. Bernadette Schild fuhr mit Rang fünf das beste Saisonresultat ein, zudem war es ihr zweiter Top-Fünf-Rang binnen fast drei (!) Jahren. Die ersten Punkte überhaupt im Weltcup-Slalom gab es für die Mauracherin Ricarda Haaser (16.), die Tuxerin Stephanie Brunner (20.) schaffte so wie Katharina Liensberger (22.) das beste Slalom-Ergebnis ihrer Karriere.

„Wenn wir das in Zagreb noch einmal wiederholen, bin ich schon zufrieden“, sagt Jürgen Kriechbaum vor dem heutigen Torlauf in der kroatischen Hauptstadt (13/16.15 Uhr, live ORF eins). Viel Luft nach oben gebe es aber nicht. Vor allem bei den jungen Damen. Kriechbaum: „Nur weil du einmal Weltcup-Punkte holst, heißt das nicht, dass du das wieder schaffst. Sie müssen jetzt erst einmal Fuß fassen. Und sie brauchen Zeit.“

Und vor allem braucht die junge Garde eine Leaderin. Die fehlt derzeit. „Team-Mama“ Michaela Kirchgasser (31) übernahm die Rolle nicht, ihre Leistungs-Amplitude schlägt wild in alle Richtungen aus. Der Rest der Mannschaft fällt unter die längst bekannte Kategorie „Umbau und Aufbau“ im Slalom.

Mit Ausnahme von Bernadette Schild. Und die 26-jährige Salzburgerin bekommt den Rucksack mit der Hoffnung auf Erfolg umgehängt. Er wird nicht leichter, vor allem nachdem die Lust auf Erfolg nach Rang fünf selten so brannte wie derzeit. „Was uns fehlt, ist eine Frontfrau im Slalom. Bernadette könnte das sein. Wir werden sehen, ob sie das, was sie kann, auch konstant umsetzt“, ergänzt Jürgen Kriechbaum. Und die Salzburgerin sagt selbst: „Ich möchte dort weitermachen, wo ich am Semmering aufgehört habe.“

Das gilt auch für Haaser und Brunner, die sich im Stangenwald etablieren wollen. „Die Rennen am Semmering haben mir Vertrauen gegeben“, meinte Haaser, die mit dem Team bereits am Neujahrstag nach Zagreb gereist war. Mit Chiara Mair ist eine dritte Tirolerin mit an Bord. Die 20-jährige Götznerin, die zu Saisonbeginn nicht im Weltcup-Aufgebot stand, darf diese Saison zum dritten Mal mitfahren. Kriechbaum: „Sie kann sehr gut Slalom fahren. Daher bekommt sie von uns weiterhin ihre Chance.“

Das Warten auf einen Podestplatz der Damen im Slalom dauert bereits 730 Tage an. Morgen würde diese Durststrecke ihren zweiten Geburtstag feiern – zuletzt war Kathrin Zettel am 4. Jänner 2015 auf Rang zwei gefahren. Übrigens in Zagreb, wo Bernadette Schilds ältere Schwester Marlies mit vier Siegen die Rekordhalterin ist.

„Nur“ zwei Erfolge auf dem für seine flachen Stücke bekannten Hang von Zagreb feierte US-Star Mikaela Shiffrin. Die 22-Jährige scheint den Kampf an der Spitze derzeit mehr mit sich selbst als mit der Konkurrenz auszufechten. Shiffrin hält bei 26 Weltcup-Triumphen – und gewinnt sie heute, dann hält sie bei acht Torlauf­erfolgen in Serie. Ein Kunststück, das vor ihr nur Vreni Schneider und Janica Kostelic gelungen war.