Von Florian Madl

Innsbruck – Nicht jeder mag den traditionsreichen Berg­isel, zumindest in sportlicher Hinsicht. Der Dampfkessel hoch über Innsbruck, dritte von vier Stationen einer heuer besonders spannenden Vierschanzentournee, könnte in Sachen Gesamtwertung das Zünglein an der Waage darstellen.

Einen Heimvorteil konnte sich heuer aber keiner der vier österreichischen Trainer verschaffen, in deren Reihen ein potenzieller Gesamtsieger steht: Weder Stefan Horngacher (mit Kamil Stoch/Polen) noch Alexander Stöckl (mit Daniel-André Tande/Norwegen), Heinz Kuttin (mit Stefan Kraft/Österreich) oder Werner Schuster (mit Markus Eisenbichler/Deutschland) konnten ihren guten Draht nach Innsbruck geltend machen. Warme Temperaturen verhinderten eine vorzeitige Präparierung und damit ein Sondertraining auf der Schanze der Vorentscheidung.

Geht man vom Stand des Kartenvorverkaufs bisher aus, so werden am Mittwoch 20.000 Besucher die Weitenjagd in Tirol mitverfolgen. Nicht schlecht für einen Werktag, wenngleich das Fassungsvermögen und die behördliche Genehmigung 22.500 zulassen würden. „Schon in der Nacht nach dem Oberstdorf-Springen stieg das Interesse merklich an“, wusste Organisationschef Alfons Schranz vom Online-Ticketverkauf zu berichten. Und gestern sollte sich das nicht geändert haben, der Traditionsveranstaltung winkt ein packender Vierkampf.

Am Wetter sollte es jedenfalls nicht liegen, dass manche den Fernseher einem Live-Erlebnis vorziehen: „Wenig Schnee von Montag auf Dienstag“, gibt OK-Chef Schranz die Vorhersagen seiner gewohnt treffsicheren Meteorologen wider. Auch am Mittwoch soll es schneien – allerdings erst am späten Nachmittag und damit nach dem Bewerb. Freuen wird das nicht zuletzt Lambert Grill und Klaus Pirchner (beide von Veranstalter SC Bergisel), die für Schanze und Stadion verantwortlich zeichnen. Und auch der Wind, am Bergisel schon immer eine Variable und bisweilen ein Spielverderber, sollte diesmal im Toleranzbereich liegen.

Als ersten Testlauf für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 wollte Alfons Schranz den Tourneebewerb jedenfalls nicht titulieren. „Das Niveau bei unseren Veranstaltungen ist immer hoch gewesen, außerdem stehen noch bauliche Maßnahmen aus.“ Das gilt etwa für den Auslauf und den Ausgangsbereich der Springer, die augenblicklich noch ostwärts Richtung Interviews abtauchen.

Eine spannende Frage, die jedes Jahr aufs Neue gestellt wird: Kommt das Flutlicht oder nicht? Dem Vernehmen nach präferiert der Internationale Skiverband FIS die Beleuchtung, man wäre zeitlich flexibel und könnte sich an quotenträchtige Abendtermine herantasten. Auch der Wind lässt nach, was Planungssicherheit garantieren würde.