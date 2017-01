Sallanches - Der frühere französische Skirennfahrer Jean Vuarnet, Olympiasieger 1960 in der Abfahrt, ist in seiner Heimat Sallanches im Alter von 83 Jahren an einem Hirnschlag gestorben. Vuarnet, nach dem eine Sonnenbrillen-Marke benannt ist, wurde 1933 in Tunesien geboren, das damals ein französisches Protektorat war. Er errang seinen großen Erfolg in Squaw Valley als erster Olympiasieger auf Metallski.

1958 hatte Vuarnet in Bad Gastein bereits WM-Bronze in der Abfahrt gewonnen, der Titel ging damals als Toni Sailer. In den Sechzigerjahren war er Initiator der Skistation Avoriaz und des schweizerisch-französischen Wintersportgebietes“Portes du Soleil“. (APA/sda)