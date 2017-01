Von Susann Frank und Benjamin Kiechl

Innsbruck – Eigentlich sollte das Gewichtsthema durch die Einführung der Body-Mass-Index-Regelung vom Schanzentisch sein. Seit der Sommersaison 2012 ist ein BMI (Gewicht geteilt durch die Körpergröße im Quadrat) von mindestens 21,0 inklusive Anzug und Schuhe für das Ausnutzen der vollen Skilänge nötig.

Die BMI-Regelung wurde 2004 eingeführt und danach verschärft, um dem Magerwahn zum Jahrtausendwechsel – Tournee-Grand-Slam-Sieger Sven Hannawald war ein Opfer davon – entgegenzusteuern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht in der Spanne von 18,5 bis 24,99 vom Normalgewicht – allerdings ohne Anzug und Schuhe. Aber das ist nicht das Problem. Sondern, dass die Skispringer gar nicht mehr auf die volle Skilänge zurückgreifen wollen, die vom BMI (FIS-Tabelle seit 2012) abhängig ist.

Dies hat mehrere Gründe: Bevor beim Skispringen der gebogene Bindungsstab Usus wurde (Beginn mit den Olympischen Spielen 2010), war die maximale Skilänge wegen der Tragfläche ein Vorteil. Nur wenige Springer konnten bis dahin aufgrund körperlicher Gegebenheiten die Ski in der Luft flachstellen. Seither wird die plane Führung durch die Bindung erleichtert. Das brachte allen automatisch mehr Tragfläche.

„Man braucht die maximale Skilänge nicht mehr. Mit kürzeren Ski springt es sich auch technisch leichter. Er verzeiht dir mehr Fehler“, weiß Andreas Goldberger aus Erfahrung. Als ORF-Kameramann hebt der 44-Jährige immer noch bei der Vierschanzen-Tournee ab. Die Einführung der Bindung war jedoch nur der erste Schritt, auf den BMI weniger Wert zu legen. Die Entwicklung wieder zum leichteren Athleten nahm ihren Lauf durch die vor zwei Jahren veränderte Körpergrößenmessung. Anstatt mit geschlossenen Beinen misst man seither wegen der neuen Anzüge in hüftbreit geöffneter Beinstellung.

„Dadurch wurden die Athleten um die 1,5 Zentimeter kleiner“, erklärte Sepp Gratzer, Material-Kontrolleur des Internationalen Ski-Verbandes (FIS). Vor dieser Saison wurde erneut neu vermessen. Dabei sollen laut Insidern einige Athleten erneut geschrumpft sein. Goldberger: „Man streckt sich bei der Abmessung nicht mehr so wie früher. Weil man so auch den Schritt des Sprunganzuges weiter runterbekommt.“ Und so sind sie kleiner, um leichter sein zu können. Der BMI bleibt im ungefährlichen Bereich, da die Körpergröße ein entscheidender Faktor für seine Berechnung ist. „Wenn ich durch die Abmessung kleiner bin, kann ich weniger Gewicht haben“, bringt es Goldberger auf den Punkt.

Die Frage, ob das Gewichtsthema wieder zunehme, beantwortete Goldberger eindeutig: „Ja voll, das ist logisch, der Sportler will weit springen.“ Der dreifache Weltcupgesamtsieger und zweifache Tourneegewinner ist mit seiner Beobachtung nicht alleine.

Auch Österreichs Cheftrainer Heinz Kuttin spricht von „dieser Entwicklung“ seit der neuen Grundmessung. „Es gibt Nationen, die schärfer auf dieser Tendenz unterwegs sind“, sagt der 45-Jährige. Das ÖSV-Team nimmt der Kärntner jedoch sofort aus. „Wir konzentrieren uns auf die dynamische Sprungweise und da ist es wichtig, dass du einen sehr guten Energiehaushalt hast. Aber man kann zum Beispiel sehen, dass Peter Prevc (Vorjahres-Tourneesieger, Anm. d. Red.) und Kamil Stoch (Führender der Gesamtwertung, Anm.) sehr leicht sind“, sagte Kuttin.

„Das ganze System gehört wieder angepasst“, betonte Goldberger: „Diesbezüglich wäre die FIS gefordert.“

Und was sagen die Verantwortlichen? „Wir sehen die Gefahr nicht“, sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer. Gratzer und er sprachen sogar von der angehenden Tendenz, wieder zur maximal erlaubten Skilänge zu greifen. „Die absoluten Gewichtszahlen kenne ich nicht“, gesteht Hofer jedoch ein. Er kennt nur die BMI-Zahlen, welche die Skilänge bestimmen. Diese sind nach logischer Denkweise verfälscht.

Das sieht auch Christoph Eugen so. Der österreichische Cheftrainer der Nordischen Kombinierer musste feststellen, das der Leichtgewichts­trend mittlerweile auch in der Kombination „angekommen ist“. Warnend fügte er an: „Das Gewichtsthema geht im Skispringen wieder in eine gefährliche Richtung.“