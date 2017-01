Zagreb - Die beeindruckende Siegesserie von Mikaela Shiffrin ist gerissen. Der Ski-Star aus den USA fädelte am Dienstag im ersten Durchgang des Rennens in Zagreb ein. Damit verzeichnete sie ihren ersten Ausfall in einem Weltcup-Slalom seit dem 29. Dezember 2012 (Semmering). Shiffrin war auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom.

Veronika Velez-Zuzulova führt das Feld nach dem ersten Durchgang an. Hinter der Slowakin lauert Bernadette Schild mit 0,39 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Die Tschechin Sarka Strachova ist Dritte (+ 0,41). Michaela Kirchgasser (11.), Katharina Truppe (13.) und Julia Grünwald (16.) haben die Top Ten noch im Visier.

Der zweite Durchgang in Zagreb startet um 16.15 Uhr (ORFeins, TT.comLive-Ticker). (APA/TT.com)

So steht es aktuell beim Slalom der Damen in Zagreb: