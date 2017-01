Von Alois Moser

Innsbruck — Sechs Spiele bis zum Ende des Grunddurchgangs, vier davon auswärts, die ersten drei (Vienna, Znojmo, Fehervar) direkt hintereinander: Für die Eishockeycracks vom HC Innsbruck steht in der Erste Bank Eishockey Liga die „Crunchtime" („heiße Phase") an. Die wohl schwierigste Aufgabe des verbleibenden Restprogramms steht am Mittwoch (19.15) auf dem Programm: Beim überlegenen Tabellenführer Vienna Capitals soll ein weiterer Schritt Richtung Play-off gemacht werden.

Der furiose 9:7-Auswärtssieg in Wien am 15. November könnte sinnbildlich für die bisherige Saison der Innsbrucker stehen: vorne hui, hinten (leider zu oft) pfui. Mit 132 Gegentoren liegen die Haie in dieser Statistik (bis auf Nachzügler Laibach) an der Spitze. Umso besser, dass die 136 geschossenen Treffer für bislang 59 Punkte und eine gute Position im Kampf um den ersehnten Play-off-Platz reichen.

Die Tiroler wollen ihre Drei-Spiele-Tournee zu Dreikönig auf jeden Fall nicht mit einer Nullnummer beginnen. Einer, der bereits beim Torspektakel im November traf, weiß, wie es gehen könnte: „Wien ist Favorit, aber wir haben sie in dieser Saison schon einmal geschlagen. Warum soll uns das nicht noch einmal gelingen?", gibt sich Haie-Angreifer Andrew Clark kämpferisch. Nachsatz: „Wir wissen, was wir tun müssen, um erfolgreich zu sein."

Einer, der ebenfalls weiß, was zu tun ist, ist Headcoach Rob Pallin. Für den US-Amerikaner ist die „Crunchtime" nicht zuletzt eine Zeit, in der im Kopf über Erfolg oder Nichterfolg entschieden wird: „Wenn wir in das direkte Play-off kommen wollen, müssen wir den Willen dazu zeigen."

Die Trauben, die vor der Saison noch allzu hoch zu hängen schienen, sind für die Haie greifbar nah: die erste direkte Qualifikation für das Play-off seit der Saison 2008/09, als im Viertelfinale gegen den späteren Meister KAC Endstation war. Drei Jahre in der zweitklassigen Nationalliga und vier Lehrjahre nach der EBEL-Rückkehr später könnte es heuer endlich wieder so weit sein.

Damit die zahlreichen Haie-Fans aber nach langem Warten erneut Play-off-Luft schnuppern dürfen, sollten ihre Idole am Mittwoch für eine ausgeglichene Saisonbilanz gegen Wien sorgen: Immerhin stehen dem Glanzlicht des 9:7-Auswärtserfolges zwei Heimpleiten (2:4, 1:4) gegenüber. Vier Spiele sind die Wiener daheim schon unbesiegt, nur fünf Heimniederlagen gab es insgesamt für die Hauptstädter. Eine davon durch die Haie — die wissen, wie es geht. Znojmo gewann das HCI-Verfolgerduell gegen Villach am Dienstag mit 3:1.