Muri – Der Schweizer Ski-Rennläufer Carlo Janka wird kommende Woche beim Weltcup in Adelboden nicht an den Start gehen. Der 30-Jährige werde die Woche für ein gezieltes Aufbautraining und eine Ruhephase vor den kommenden Rennen im Jänner und der anschließenden Heim-WM nutzen, teilte der Schweizer Verband in einer Aussendung mit. Die Weltmeisterschaft findet von 6. bis 19. Februar in St. Moritz statt. (APA)