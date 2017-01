Von Florian Madl

Innsbruck – Berge, auf denen Helden geboren werden, finden sich einige. Aber nur wenige davon sind gerade 746 Meter hoch und vereinen auf einer dermaßen beschränkten Fläche ähnlich viel Zündstoff wie der Bergisel. Allein die Schreibweise – aufgrund des vorrömischen „burgusinus/Bergisel“ in einem Wort – spaltet. Das ist beileibe nur die Spitze eines Bergs, der bis auf den Schanzenturm keinen Gipfel vorzuweisen hat und angesichts des Patscherkofels im Hintergrund eigentlich ein Hügel ist. Vier Schlachten während des Tiroler Volksaufstands sowie der Legende nach der Kampf der Riesen Haymon und Thyrsus – hier ereignete sich allerhand.

In der Gegenwart finden die Gegensätze in vielerlei Hinsicht Niederschlag. Gesellschaftspolitisch, als etwa ein Kunstprojekt („Grüß Göttin“) am Bergisel ein neues Zuhause finden hätte sollen. Oder sportlich – wie heute mit der jährlich ausgetragenen Vierschanzentournee.

Der Snowboard-Contest Air & Style wanderte im vergangenen Jahr Richtung Tivoli-Areal ab. Für Veranstalter Andrew Hourmont, der beim Unglück 1999 seinen Tiefpunkt erlebt hatte, kein Abschied für immer. „Das war es nie. Die Veranstaltung hat sich unter dem neuen Chef Shaun White in Richtung Festival entwickelt, das braucht Platz.“ Der Berg­isel sei, auch wenn er organisatorisch für Zuschauermassen eine Herausforderung darstelle, immer noch eine „Top-Location“.

In andere Worte kleidet es Toni Innauer, die Skisprung-Legende. Am Bergisel erlebte der 58-Jährige eine besondere Würdigung, als er 15-jährig die damals „modernste Schanzen-Anlage der Welt“ einweihen durfte (1974). Hier verspielte der Bregenzerwälder die Tournee im Rahmen eines Windspringens, hier verlor er bei den Olympischen Winterspielen 1976 die sicher geglaubte Goldmedaille an Landsmann Karl Schnabl. „Es ist im Allgemeinen eine der beeindruckendsten Arenen dieser Welt – allein schon architektonisch.“ Und für ihn bleibt sie ungeachtet spektakulärer Neubauten wie jener in Oslo (Holmenkollen) die „schönste Schanze der Welt“.

Für Dietmar Gscheidlinger, Obmann der Interessengemeinschaft Bergisel, steht das ehrwürdige Areal für Heimat. 340 Leute bewohnen den Hügel am Ausgang der Sill – „wohl zu wenige Wählerstimmen“, wie er süffisant meint. „Vergeblich haben wir uns in den vergangenen Jahren um die Berücksichtigung mancher Interessen bemüht. Die reichen von der beschränkten Parkplatzsituation bis hin zur Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel.“ Damit wäre das schwer erreichbare und touristisch attraktive Gelände (Tirol Panorama, Kaiserjägermuseum, Schanzenanlage) besser erschlossen und die Platznot der Anrainer etwas gelindert.

Man wolle aber, so Gscheidlinger, nicht als „notorischer Nörgler“ auffallen, sondern durch konstruktive Kritik. Der alljährlich aufs Neue aufkeimenden Diskussion um eine Flutlichtanlage blicke man deshalb gespannt entgegen: „Sollte das konkret an uns herangetragen werden, dann wollen wir ein für alle tragbares Konzept. Wir sind gegen eine fix installierte Flutlichtanlage, mobile unter gewissen Auflagen.“

Derzeit deutet allerhand darauf hin, dass es am Berg­isel vorerst nicht „Licht wird“. „Für die nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 wurde ein Springen bei Tag fixiert“, meint der WM-Verantwortliche Werner Frießer. Am Zuschaueransturm werde das nichts ändern, ist sich der Seefelder Bürgermeister sicher: „Um ein gefülltes Stadion müssen wir uns keine Sorgen machen.“

Das Bergisel-Areal sei ein „sensibles“, bestätigt auch der Innsbrucker Vizebürgermeister Christoph Kaufmann. Einfache Erklärung: „Wir haben die einmalige Hadid-Architektur und die Traditionsstätten.“ Längst spricht beim Kopf der Schanze keiner mehr von „Golfschläger“ oder „Stöckelschuh“, die 2002 eröffnete Architektur genießt weltweit Anerkennung.

Entsprechend gespannt ist auch Vizebürgermeister Kaufmann. Wann man nun auch mit den Umbauplänen auf ihn zukommen wolle, ein Erneuerungsbedarf (Auslauf, Sanitäranlagen) stehe für ihn jedenfalls außer Frage. „Jetzt ist der Österreichische Skiverband gefordert, zu mir ist offiziell noch nichts durchgedrungen.“ Das Projekt erfordere die notwendige Ernsthaftigkeit, schließlich handle es sich beim Bergisel um ein „Baudenkmal“. „Eine 08/15-Containerlösung kann es nicht sein.“