Oberstdorf – Der Russe Sergej Ustjugow hat seinen Siegeszug bei der Tour de Ski der Langläufer fortgesetzt. Der 24-Jährige gewann am Mittwoch in Oberstdorf auch die vierte Etappe und setzte damit eine Bestmarke, mit der er seine Gesamtführung weiter ausbaute. Vier Siege in Serie waren bei der Tour zuvor noch keinem Athleten gelungen.

In der Skating-Verfolgung über 15 Kilometer landete Ustjugow einen Start-Ziel-Sieg und verwies Weltcup-Spitzenreiter Martin Johnsrud Sundby aus Norwegen mit 37,2 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Kanadier Alex Harvey mit einem Rückstand von 1:08,8 Minuten. Der Steirer Max Hauke kam nicht über Rang 45 hinaus, der Salzburger Bernhard Tritscher gab auf.

Bei den Damen gewann am Mittwoch erneut Stina Nilsson, die schon die erste und dritte Etappe für sich entschieden hatte. Die 23-jährige Schwedin setzte sich im Oberallgäu im Zielsprint souverän vor den beiden Norwegerinnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg durch und baute ihre Gesamtführung damit aus. Die Salzburgerin Teresa Stadlober landete auf dem 20. Platz. Weiter geht es bei der Tour de Ski am Freitag in Toblach. (APA)