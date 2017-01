Saalbach – Österreichs alpines Damen-Ski-Team muss einen weiteren schweren Rückschlag verkraften: Speed-Spezialistin Cornelia Hütter, die heuer mit Platz zwei in der Abfahrt in Val d‘Isere für den bisher einzigen ÖSV-Podestplatz in der WM-Saison gesorgt hat, zog sich am Mittwoch beim Super-G-Training in Saalbach schwerste Verletzungen im rechten Knie zu.

Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Riss des Innen- und Außenmeniskus lautete die vernichtende Diagnose von ÖSV-Arzt Torsten Walker nach einer MRI- und Röntgenuntersuchung im Klinikum Schwarzach. Nach dem Saisonaus von Österreichs Sportlerin des Jahres und Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Eva-Maria Brem (doppelter Unterschenkelbruch im linken Bein) sowie Slalom-Spezialistin Carmen Thalmann (Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie) fällt damit eine weitere Leistungsträgerin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) aus.

Speed-Spezialistin Hütter zählte zu den größten ÖSV-Medaillenhoffnungen für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften von 6. bis 19. Februar in Sankt Moritz. „Wir haben heute bei guten Bedingungen trainiert. Bei der Landung hat das Knie nachgegeben, und ich bin direkt ins nächste Tor gefahren und gestürzt“, beschrieb die 24-jährige Steirerin den verhängnisvollen Moment bei der dritten Trainingsfahrt. „Sicher ist die Diagnose ein großer Schock für mich. Ich hatte noch nie eine schwerere Verletzung. Das ist eine neue Hürde für mich, die ich mit Sicherheit gut überwinden werde.“

Auch die 28-jährige Tirolerin Brem und die 27-jährige Kärntnerin Thalmann hatten sich ihre schweren Verletzungen bei Trainingsstürzen im November zugezogen. Daneben laborierten bzw. laborieren in der WM-Saison auch noch Ricarda Haaser (Schuhrandprellung sowie einem Haarriss im Wadenbein), Tamara Tippler (Teileinriss und eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie) und Katharina Gallhuber (Knochenprellung im rechten Sprunggelenk) an Blessuren. Dieses Trio sollte aber bei der WM dabei sein.

ÖSV-Star Anna Veith gab erst nach Weihnachten in den Riesentorläufen am Semmering ihr Comeback nach einer im Herbst 2015 erlittenen schweren Knieverletzung. Die 27-jährige Salzburgerin hat als Titelverteidigerin in Super-G und Riesentorlauf einen Fixplatz im WM-Team. (APA)