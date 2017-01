Von Roman Stelzl

Steinach am Brenner – Als Heinrich „Heini“ Messner am Küchentisch Platz nimmt, liegt an diesem Tag ein langer Weg hinter ihm. Die 20. Skitour der Saison führte den Ex-Skirennläufer am zweiten Tag des Jahres über 1000 Höhenmeter durch das Skigebiet der Bergeralm, nur drei Gehminuten vom Haus in Steinach am Brenner entfernt. „Pro Winter komme ich auf 70 bis 80 Touren“, sagt der 77-Jährige. „Im Sommer fahre ich dann mit dem Mountainbike. Aber meistens nur bergauf. Das ist mir lieber.“

Messner lässt an seiner guten Form keinen Zweifel, auch wenn die Knie längst nicht mehr so mitspielen wie früher. Es ist ein Erinnerungsstück an die Zeiten als Leistungssportler. Die anderen Erinnerungen stehen an der Wand, in Form von fünf Trophäen für die Lauberhorn-Rennen in Wengen. In Form von Medaillen, wie jenen für Olympia-Bronze 1968 (Riesentorlauf) und 1972 (Abfahrt). Oder in Form eines goldenen Pokals, den Messner heute vor 50 Jahren im deutschen Berchtesgaden überreicht bekam. Als Preis für den Slalom-Sieg im ersten Rennen der Weltcup-Geschichte.

Es blieb sein einziger Erfolg in dem Bewerb, den der französische Journalist Serge Lang ins Leben gerufen hatte. Und dennoch hat dieser Erfolg aus dem gebürtigen Obernberger ein Stückchen Ewigkeit in der Ski-Geschichte gemacht. Abzusehen war das damals nicht. Im Gegenteil. „Wir Athleten haben nur mitgekriegt, dass von irgendeinem Weltcup die Rede war – und wir haben uns gedacht: ‚Was haben sie da wieder für eine Schnapsidee?‘“, schmunzelt Messner, während seine Frau Edith Gugelhupf serviert.

Die Athleten sollten sich irren: Dem ersten Sieg folgte nach je 17 Rennen bei Herren und Damen die erste Gesamtweltcupwertung, die Frankreichs Ski-Legende Jean-Claude Killy vor Messner gewann.

Der Aufstieg des Weltcups war danach rasant. Lässt sich da 1967 und 2017 überhaupt noch vergleichen? Messner überlegt. „Die Fahrtechnik hat sich am wenigsten geändert. Aber die Intensität ist weiter gegangen. Wissenschaft, Ernährung, Training. Wir sind ja noch willkürlich die Berge abgefahren und abgelaufen, haben uns die Knie hingemacht. Dagegen ist heute alles viel professioneller.“

Was sich auf jeden Fall geändert hat, sind die Skilängen. Messner war mit 2,05 Meter langen Ski im Slalom am Start – eine kleine Revolution, waren die Latten davor noch 2,10 lang. Messner: „Zwei Wochen nach meinem Sieg hatten dann alle kürzere Ski.“ Ebenso sei er der Erfinder der gebogenen Abfahrts-Stöcke, „das haben dann auch alle nachgemacht“. Spielraum gab es seinerzeit ja mehr, musste die Ausrüstung rund um Sturzhelm und Kleidung meist selbst angeschafft werden.

Preisgeld bekam der Mann, der seine Ski noch heute selbst präpariert, keines. Dafür aber eine Entschädigung. „Bei der Siegerehrung gab es ein Bussi von Uschi Glas, die war ein aufstrebender Star“, sagt Messner, der seine Karriere mit 33 Jahren beendet hatte.

Zwei Jahre betreute er danach Österreichs Skidamen, um sich anschließend der inzwischen aufgelassenen Pension in Stein­ach und später seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Skiverkauf und -verleih in seiner Heimat, zu widmen. Den führt inzwischen Neffe Georg. Aber nur ungern ohne den Onkel, der als Berater im Geschäft nach wie vor gern gesehen ist. Stillstand bleibt für Messner also ein Fremdwort. Ganz egal, ob mit oder ohne Tourenski.