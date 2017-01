1. Kamil Stoch (POL) 289,2 Punkte (134,5 m/138,5 m) 2. Michael Hayböck (AUT) 283,3 (130,5/142,0) 3. Piotr Zyla (POL) 275,8 (131,0/137,0) 4. Domen Prevc (SLO) 275,2 (130,5/139,5) 5. Maciej Kot (POL) 268,8 (130,5/135,0) 6. Richard Freitag (GER) 267,4 (130,5/134,0) 7. Jurij Tepes (SLO) 261,6 (141,0/124,5) 8. Stephan Leyhe (GER) 259,9 (126,5/132,0) 9. Karl Geiger (GER) 259,0 (127,0/132,0) 10. Andreas Stjernen (NOR) 258,7 (130,5/129,0) 11. Markus Schiffner (AUT) 258,4 (133,0/129,5) 12. Manuel Fettner (AUT) 255,7 (123,5/131,5) Weiter: 25. Stefan Kraft (AUT) 232,8 (128,0/121,0) 26. Daniel-Andre Tande (NOR) 231,5 (135,0/117,0) 27. Andreas Kofler (AUT) 230,6 (115,5/127,0) 29. Elias Tollinger (AUT) 225,7 (123,0/123,5) Endstand Vierschanzen-Tournee 1. Kamil Stoch (POL) 997,8 Punkte 2. Piotr Zyla (POL) 962,5 3. Daniel Andre Tande (NOR) 941,8 4. Maciej Kot (POL) 934,3 5. Manuel Fettner (AUT) 926,8 6. Stefan Kraft (AUT) 926,5 Die letzten Tournee-Sieger 2006/07: Anders Jacobsen (NOR) 2007/08: Janne Ahonen (FIN) 2008/09: WOLFGANG LOITZL (AUT) 2009/10: ANDREAS KOFLER (AUT) 2010/11: THOMAS MORGENSTERN (AUT) 2011/12: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2012/13: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) 2013/14: THOMAS DIETHART (AUT) 2014/15: STEFAN KRAFT (AUT) 2015/16: Peter Prevc (SLO) 2016/17: Kamil Stoch (POL) Gesamtweltcup 1. Domen Prevc (SLO) 646 Punkte 2. Daniel-Andre Tande (NOR) 637 3. Kamil Stoch (POL) 633 4. Stefan Kraft (AUT) 510 5. Maciej Kot (POL) 428