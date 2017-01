Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Am Sonntag verschoben sich die Prioritäten bei Haie-Crack Flo Pedevilla. Anstatt am Liveticker den Ausgang der Partie Graz – Villach (5:2) zu verfolgen, standen Sophie und Alessio im Mittelpunkt. Mit dem Nachwuchs ging es am Nachmittag raus ins Tiroler „Winter-Wonderland“. „Es war ein intensives Eishockey-Wochenende. Jetzt tut es gut, den Kids beim Toben im Schnee zuzuschauen“, weiß Pedevilla, der mit seinem Teamkollegen am Sonntag erst um 8.30 Uhr aus dem Mannschaftsbus stieg.

Im Gepäck hatten die Tiroler sechs Punkte aus den Duellen mit Znojmo und Fehervar. Und weil Villach am Sonntag in Graz verlor, ist die direkte Play-off-Qualifikation zum Greifen nahe. Ein Punkt im Heimspiel am Mittwoch in Laibach würde reichen, um zwei Runden vor Schluss einen Platz in den Top 6 der Liga zu fixieren. „Die Tür ist weit offen“, weiß der 28-Jährige. „Gerade für mich und für alle anderen, die schon länger dabei sind, wäre das natürlich schon ein Hammer.“ Denn immer sei es nicht so leicht gewesen. Im Haifischbecken gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon deutlich stürmischere Zeiten.

Fix ist aber in einer hochkarätigen Liga wie der EBEL so gut wie gar nichts. Gegen Schlusslicht Laibach muss die Konzentration am Mittwoch wieder hoch sein. Das fordert auch Headcoach Rob Pallin: „Das Laibach-Match startet wieder bei 0:0.“

Dass es am Samstag in Ungarn nach dem ersten Drittel noch 0:0 stand, war auch der Verteidigungskunst der Tiroler zuzuschreiben. Allein sechs Zwei-Minuten-Strafen gab’s für die Haie in dieser Phase, das Unterzahlspiel funktionierte in Fehervar aber hervorragend. „Das Penalty-killing war super und Chiodo (Haie-Keeper Andy, Anm.) war stark. Das hat gepasst“, meinte auch Pedevilla, dem die vielen Strafen im ersten Spielabschnitt allerdings ein Dorn im Auge waren. „Wir dürfen uns da nicht auf die Schiedsrichter rausreden. Wir müssen probieren, weniger mit dem Schläger zu arbeiten.“ Am besten schon am Mittwoch (19.15 Uhr) gegen Laibach.

Eiszauber am Baggersee: Am Montag demonstrieren die Haie Fan-Nähe. Schließlich gastieren sechs der erfolgreichen HCI-Cracks beim Eiszauber am Innsbrucker Baggersee. Top-Torjäger Andrew Clark und Co. werden Autogramme schreiben und mit den Kids ihre Runden drehen. Los geht’s um 14 Uhr.