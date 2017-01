Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es ist angerichtet – zumindest was die Piste betrifft. Doch bevor es am 16. Jänner mit den heurigen Hahnenkamm-Rennen losgeht, steht nicht nur dem Kitzbüheler Skiclub viel Arbeit bevor. So wurde gestern mit dem Aufbau der Tribünen für die Abfahrt begonnen. „Mit dem Einwalzen des Schnees übergibt nun die Bergbahn Kitzbühel die Verantwortung für die Rennpiste an uns“, erklärt KSC-Präsident Michael Huber und Streif-Pistenchef Herbert Hauser mit seiner Mannschaft stehen nun arbeitsreiche Tage bevor.

Alles zusammen sind in der Vorbereitung und der Hahnenkamm-Woche von Seiten des KSC und der Subfirmen 1500 Personen im Einsatz, schon jetzt ist dabei ein Großteil bei der Arbeit. So wird heute schon der Ganslernhang vereist, die Videowalls werden aufgestellt. Morgen Mittwoch haben sich auch die ersten Teams gemeldet, die am Ganslernhang trainieren möchten.

Richtig los geht’s am Samstag mit dem Training für die erstmals durchgeführte Europacup-Abfahrt, diese findet dann am Montag, dem 16. Jänner, statt und bildet den Auftakt zur Hahnenkamm-Woche. Gefahren wird aber nicht auf der ganzen Streif, sondern von der Mausefalle bis Oberhausberg. Die Europacupfahrer sollen sich so langsam herantasten. „Wir haben ja immer gesagt, dass die EC-Rennen zur Hahnenkamm-Woche gehören. Deshalb freut es uns besonders, dass mit Moritz Marko heuer seit 30 Jahren wieder erstmals ein Kitzbüheler am Start der Hahnenkamm-Rennen stehen wird“, sagt Rennleiter Axel Naglich.

Sehr erfreut über die verlängerte Woche zeigt man sich beim Kitzbühel Tourismus. „Für uns ist das natürlich super, es war ja immer schon ein großer Wunsch, auf eine ganze Woche auszudehnen“, sagt Präsidentin Signe Reisch. Die Nachfrage ist wieder enorm. „Auf dem Papier sind wir ausgebucht, aber ein Zimmer findet man immer“, sagt Reisch. Auch der frühe Termin spiele den Touristikern in die Hände.

Die Nachfrage nach Karten ist wieder sehr groß, genaue Zahlen hat man beim KSC aber nicht, da die Karten über verschiedene Verkaufskanäle zu beziehen sind. Anders ist es bei den VIP-Karten, die sind für das Wochenende ausverkauft, es gibt aber noch ein paar wenige Tribünenkarten für Freitag und Sonntag.