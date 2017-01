1. Peter Fill (ITA) 1:45,55 Min. - 2. Max Franz (AUT) 0,11 Sek. - 3. Beat Feuz (SUI) 0,16 - 4. Carlo Janko (SUI) 0,27 - 5. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 0,30 - 6. ex aequo Kjetil Jansrud (NOR) und Patrick Küng (SUI) je 0,45 - 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,51 - 9. Dominik Paris (ITA) 0,62 - 10. Erik Guay (CAN) 0,72. Weiter: 13. Hannes Reichelt (AUT) 0,80 - 14. Matthias Mayer (AUT) 0,90 - 15. Klaus Kröll (AUT) 1,05 - 17. Otmar Striedinger (AUT) 1,15 - 18. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,28 - 25. Romed Baumann (AUT) 1,94 - 30. Frederic Berthold (AUT) 2,24 - 31. Joachim Puchner (AUT) 2,49 - 36. Christian Walder (AUT) 2,72 - 40. Georg Streitberger (AUT) 3,23