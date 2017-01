Flachau – Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser kann beim heutigen Nachtslalom in Flachau nicht an den Start gehen. Kirchgasser hatte die Hangbefahrung am Montag noch planmäßig absolviert. Ihre latenten Knieprobleme wurden nach der Hangbefahrung akut. Eine Schwellung des linken Kniegelenks und stärker werdende Schmerzen lassen einen Start heute Abend nicht zu.

Die Salzburgerin wurde im August am linken Knie arthroskopisch behandelt. Sie wird sich heute Nachmittag einer näheren Untersuchung unterziehen. (tt.com)