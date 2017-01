Salzburg – Der Eishockey-Nationalspieler Dominique Heinrich kehrt nach seinem vorzeitigen Abschied vom schwedischen Erstligisten Örebro zu Red Bull Salzburg zurück. Der ÖEHV-Meister gab am Dienstag die Verpflichtung des 26-jährigen Verteidigers bekannt. Heinrich hatte vor seinem Kurzgastspiel in Schweden acht Jahre bei den Salzburgern gespielt.

„Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und viele Erfolge gefeiert. Mit einigen Spielern bin ich auch nach wie vor in Kontakt, das wird also ein bisschen wie nach Hause kommen“, wurde der gebürtige Wiener Heinrich in einer Aussendung des Clubs zitiert. Er könnte schon am Wochenende in der EBEL zum Einsatz kommen. (APA)