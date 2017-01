Flachau – Die Schwedin Frida Hansdotter liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Nacht-Slaloms in Flachau klar in Führung. Die 31-jährige Vizeweltmeisterin geht mit einer knappen Sekunde Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener (+0,95) in den zweiten Lauf, der um 20.45 Uhr beginnt. Halbzeitdritte war die Norwegerin Nina Löseth (1,08), beste Österreicherin Bernadette Schild auf Rang sechs (1,48).

Nur eine Zehntel vor der Salzburgerin lag die bisherige Slalom-Saisondominatorin und Gesamt-Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin aus den USA auf Platz fünf. Die 21-jährige Doppel-Weltmeisterin und Olympiasiegerin ärgerte sich im Zielraum über einen fehlerhaften Lauf. Aktueller Zwischenstand beim Damen-Slalom in Flachau: