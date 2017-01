Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Als sich der HC Innsbruck im Februar 2009 im Play-off-Viertelfinale dem KAC entgegenstellte, trugen die Leistungsträger im Haifischbecken Namen wie Seamus Kotyk, Rem Murray, Herbert Hohenberger oder Gerhard Unterluggauer. Die Serie ging mit 2:4 verloren und damals hätte sich wohl niemand gedacht, dass die Haie knapp acht Jahre auf den nächsten Play-off-Einzug warten müssen.

Heute steht der 11. Jänner 2017 auf dem Kalenderblatt und die neuen Haie-Helden heißen John Lammers, Andrew Clark, Mario Huber oder Lubomir Stach. Und die schicken sich mit ihrem Teamkollegen an, den Play-off-Bann zu brechen. Beim Vergleich mit Schlusslicht Laibach reicht der Pallin-Truppe heute ein Punkt, um sich den langersehnten Traum zu erfüllen.

„Das wäre ein sehr großer Erfolg für uns. Es hat ja niemand geglaubt, dass wir das schaffen können“, bestätigt auch Vorstand Norbert Ried. Aber auch wenn die Tür sperrangelweit offen steht, durchgehen müssen die Haie-Cracks heute erst. „Wir dürfen nicht euphorisch werden“, warnt zum Beispiel Verteidiger Lubomir Stach. Man dürfe Laibach nicht unterschätzen. „Sie haben nicht viel zu verlieren und werden bis zum Umfallen kämpfen.“

Kräftig auf die Euphoriebremse stieg auch Headcoach Rob Pallin. „Das soll nur ein Zwischenschritt auf unserem weiteren Weg sein. Wir sind noch nicht am Ziel“, weiß der US-Amerikaner. „Der Fokus liegt auf Laibach. Das wird schwer genug.“

Trotzdem laufen im Hintergrund Planungen für eine (kleine) Play-off-Party. „Wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt. Es wird ein Highlight-Video geben, wir würden diesen großen Erfolg gemeinsam und zwanglos feiern“, erklärt Vorstandsmitglied Norbert Ried, auf dessen Schreibtisch schon längst die Strategiepapiere für die neue Saison liegen.

Die Sorge, dass einige der so starken Cracks den Haien in der neuen Saison abhanden kommen könnten, wischt Ried vom Tisch. „Wir stecken mitten in den Planungen. Dabei gab es auch schon durchaus gute Gespräche und einige Vertragsverlängerungen. Die werden wir aber am Ende der Zwischenrunde bekannt geben“, erklärte Ried. Auch vom Verbleib von Trainer Rob Pallin könne man ausgehen. Wichtig ist vorerst aber nur eines: Ein Punkt gegen Laibach – damit die Party nicht ins Wasser fällt.