Formel-1-Action auf Schneeketten. Mit seiner spektakulären Ausfahrt auf der Ehrenbachhöhe hatte der damalige Toro-Rosso-Pilot Max Verstappen im Vorjahr für weltweites Echo gesorgt. Diesmal, so ist zu hören, wird im Hause Red Bull am nächsten Kitzbüheler Husarenritt gebastelt. Kein Geringerer als der dreifache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez soll mit einer eigens angefertigten Maschine die Mausefalle (85 Prozent Gefälle) bergauf rasen. Der spanische Motorrad-Superstar weilt bereits in der Gamsstadt und testet fernab der Streif die Machbarkeit des Projekts.

Apropos testen. Nach seinen Slalom-Kollegen, die bereits gestern auf dem Ganslernhang trainierten, kommt heute Marcel Hirscher. Auf Skiern, versteht sich. (floh)