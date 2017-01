Zauchensee — Lindsey Vonn gibt nach ihrer Verletzungspause schon am kommenden Wochenende beim alpinen Ski-Weltcup im österreichischen Altenmarkt ihr Comeback. „Ich bin so aufgeregt, am Wochenende wieder zu fahren", schrieb die 32 Jahre alte US-Amerikanerin am Mittwoch auf Twitter. Zuvor hatte der TV-Sender Eurosport über das bevorstehende Comeback berichtet. „Es waren drei harte Monate, in denen ich über 300 Stunden in der Reha gearbeitet habe", sagte Vonn dem Sender.

„Aber jetzt zu wissen, dass ich in der Lage bin, wieder schnell zu sein und am Wettkampf teilzunehmen, war all die harte Arbeit wert", ergänzte sie. Die Weltcup-Rekordsiegerin hatte sich am 11. November bei einem Trainingssturz in den USA den rechten Oberarmknochen gebrochen. Am kommenden Wochenende stehen in Altenmarkt Zauchensee eine Abfahrt und eine Kombination auf dem Weltcup-Programm. (dpa)