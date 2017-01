Von Florian Madl

Kitzbühel – Michael Huber strahlt, als er in die Hahnenkamm-Gondel „Karl Koller“ einsteigt. Solche Namen aus den Legendenbüchern des Skirennsports sind ganz nach dem Geschmack des Kitzbüheler Ski-Club-Präsidenten. „Ich liebe Statistiken.“ Manchmal wäre es dem 52-Jährigen wohl lieber, man würde ganz im Stil eines Walde-Gemäldes mit Filzhosen und Hemd vom Berg runterschwingen – nur hat eben die rasante Entwicklung des Rennsports etwas dagegen.

Kommende Woche steht sein Hahnenkamm wieder im Fokus, Gams oder gar nicht, heißt es dann. Und Perfektionist Huber reicht es nicht, die Vorarbeiten von seinem Büro in der Altstadt aus mitzuverfolgen. Täglich macht sich der Präsident um die Mittagszeit mit seinen Rennskiern auf, um die Strecke zu inspizieren, Hände zu schütteln und die Funktionäre seines Clubs nach ihrem Befinden zu fragen. „Man hört ja viel von Milliardären, die irgendwelche Incentives für einen Kick brauchen. Aber die Teilnahme an so einem Teamprojekt wie den Hahnenkammrennen kann man sich nicht kaufen.“

Und Huber erzählt von Bewerbungen, die er ablehnen muss. „Einmalige Freiwilligenarbeit gibt es nicht, unser größtes Gut ist die Erfahrung der Mitarbeiter.“ Davon weiß ein Wiener Notar, der seit 20 Jahren alljährlich seine Hilfe zur Verfügung stellt, zu berichten. Bis man den Flachländer „Ben“ im Steilgelände akzeptiert habe, hätte es eine Zeit gedauert. Jetzt sei er Teil des Systems, das den Mythos am Leben hält. Mit dem Budget eines Fußball-Bundesligisten (7,5 Mio. Euro) wird eine Woche voller Höhepunkte abgewickelt, den Auftakt macht eine Premiere:

1.) Europacup-Abfahrt: Schlechtwetter in Wengen, eine mögliche Absage? Auch Arrivierte wie Olympiasieger Matthias Mayer könnten deshalb am Montag zur Premiere des Europacups in Kitzbühel antreten: Die Abfahrt findet auf verkürzter Strecke statt (zwischen Mausefalle und Oberhausberg), dazu mit entschärfter Kurssetzung, aber auch mit einer ORF-Übertragung und sogar mehr Preisgeld (18.000 statt 2400 Franken gesamt). „Unser Geschenk an die FIS zum 50. Geburtstag des Weltcups“, meint KSC-Präsident Huber. Die Austragung sei „kein Geschäft“, man wolle „aus Überzeugung“ alle zwei Jahre dieses Rennen der zweiten Leistungsklasse durchführen (im Wechselspiel mit dem Juniors Cup/Nachwuchs).

2.) Flutlicht Hausberg: Künstliche Beleuchtung soll unterhalb der Oberhausbergkante, wo es im vergangenen Jahr auch aufgrund diffuser Lichtverhältnisse zu schweren Unfällen kam, eine Hilfestellung darstellen. Im Training wird vorerst getestet, für den Einsatz im Weltcup (21. Jänner) will die Jury die Meinungen der Läufer einholen. Huber: „Wir ziehen das nur durch, wenn es nach deren Meinung auch wirklich eine Hilfe ist.“

3.) Startzeit: Die Vorverlegung der Weltcup-Abfahrt kommende Woche auf 11.30 Uhr (statt 11.45) hat mit der hinter dem Berg verschwindenden Sonne ab 13 Uhr zu tun. „Das gewährt uns mehr Spielraum“, meint KSC-Präsident Huber. Allein die Verkürzung des Startintervalls hatte beträchtliche Folgen, schließlich haben Sponsoren ihre Einschaltungen während des Rennens fix gebucht.

4.) Zielsprung: Der soll nicht mehr allzu weit gehen, was Traditionalisten bedauern. Man würde der Streif damit „einen Zahn ziehen“, meinte einer.