Winterberg – Christina Hengster hat am Freitag bei der Bob-EM in Winterberg die Bronzemedaille gewonnen. Die 30-Jährige wurde mit Jennifer Onasanya im Weltcup-Rennen mit 1,17 Sekunden Rückstand auf die US-Amerikanerin Elana Meyers Sechste, musste sich in der bereinigten EM-Wertung aber nur der zweitplatzierten Deutschen Mariama Jamanka sowie der viertplatzierten Russin Nadeschda Sergejewa geschlagen geben.

Für Hengster war der Stockerlplatz nicht überraschend, in den drei Weltcup-Bewerben davor war sie mit den Plätzen zwei, sechs und drei stets beste Europäerin gewesen. (APA)