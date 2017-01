1. Kamil Stoch (POL) 268,0 (133,0/124,0) 2. Stefan Kraft (AUT) 251,7 (133,0/117,0) 3. Andreas Wellinger (GER) 249,1 (127,5/120,5) 4. Daniel-Andre Tande (NOR) 247,9 (123,0/122,5) 5. Domen Prevc (SLO) 247,4 (120,0/128,0) 6. Manuel Fettner (AUT) 246,1 (127,5/120,5) 7. Piotr Zyla (POL) 246,0 (126,5/120,0) 8. Michael Hayböck (AUT) 242,6 (130,0/117,0) 9. Maciej Kot (POL) 242,0 (122,5/128,0) 10. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 241,9 (125,0/123,5) 11. Markus Eisenbichler (GER) 241,0 (123,0/128,5) 12. Richard Freitag (GER) 238,2 (122,5/125,5) 13. Roman Koudelka (CZE) 237,9 (122,0/130,0) 14. Andreas Kofler (AUT) 236,9 (121,0/126,0) 15. Jurij Tepes (SLO) 235,5 (125,5/125,5) 16. Jernej Damjan (SLO) 234,9 (124,0/122,5) 17. Noriaki Kasai (JPN) 234,0 (129,0/125,5) 18. Anders Fannemel (NOR) 231,9 (121,5/128,0) 19. Jan Ziobro (POL) 231,2 (125,0/123,5) 20. Stefan Hula (POL) 231,0 (126,0/122,0) 21. Dawid Kubacki (POL) 228,5 (120,5/121,0) 22. Robert Johansson (NOR) 226,2 (125,0/113,0) 23. Andreas Stjernen (NOR) 224,9 (127,5/111,5) 24. Andreas Wank (GER) 224,6 (119,0/124,5) 25. Stephan Leyhe (GER) 224,4 (118,5/122,5) 26. Cene Prevc (SLO) 222,7 (126,0/113,0) 27. Jakub Janda (CZE) 216,9 (127,0/111,0) 28. Denis Kornilow (RUS) 216,3 (122,0/119,0) 29. Karl Geiger (GER) 215,0 (125,5/107,5) 30. Vojtech Stursa (CZE) 203,4 (120,5/112,0) Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 31. Gregor Schlierenzauer (AUT) 120,5 Meter 106,7 Punkte - 36. Markus Schiffner (AUT) 117,0 Meter 102,5 Punkte