Von Alex Gruber

Innsbruck — Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Über die heutige Darbietung, die die Haie dem treuen Heimpublikum kredenzten, hätte man in vielen Szenen besser den Mantel des Schweigens gebreitet. Mit Ausnahme von Kapitän Tyler Spurgeon liefen die Innsbrucker in Bestbesetzung auf, kamen mit Ausnahme der ersten zehn Spielminuten wie schon beim 1:5 in Dornbirn am Freitag aber nicht richtig auf Touren. Es fehlte der letzte Nachdruck.

Die vorzeitige Play-off-Qualifikation könnte man an dieser Stelle entschuldigend anführen, herzlich wenig war's aber trotzdem. Und dann wurde den Gästen aus Villach, die noch um Rang sieben und somit die volle Anzahl an Bonuspunkten in der unteren Tabellenhälfte kämpften, die ersten beiden Tore serviert. Der dritte Gegentreffer, wenngleich in Unterzahl, war seitens der Hausherren auch nicht von der ganz großen Gegenwehr gekennzeichnet. Nach 40 Minuten und einem 0:3-Rückstand war die Sache gelaufen. Die Haie ließen zudem zwei Powerplays aus.

Dass der letzte Nachdruck fehlte, kommentierte auch Vorstandsmitglied Kurt Mitterer: „Wir spielen mit 90 Prozent." Treffender Nachsatz, bevor am Freitag die Pick-Round in Salzburg startet: „Schluss mit lustig — jetzt müssen wir wieder aufwachen."

Für Detailkiebitze: Im Schlussabschnitt bot Headcoach Rob Pallin mit Clemens Paulweber und Dennis Teschauer zwei Eigengewächse auch in Unterzahl auf, ließ sie Erfahrung sammeln. Und im Fansektor stand am Banner: „Thanks for the Play-offs." Vielleicht durfte man nach vielen harten Wochen und vielen starken Leistungen der Haie dann am Ende ja auch nicht ganz so streng sein. So sah es auch Coach Rob Pallin: „Wir können nicht zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Wir waren nicht gut genug. Wenn wir die Leistung über 44 Spiele betrachten, haben wir uns drastisch verbessert. Das ist wichtig." Nach drei Niederlagen in Serie (Laibach, Dornbirn und Villach) braucht's wieder den Umkehrschwung. Weil am Sonntag auch der KAC verlor, blieb aufgrund der direkten Duelle und trotz negativer Tordifferenz Platz fünf in der Endabrechnung stehen.

