Winterberg - Skeleton-Ass Janine Flock hat bei den Europameisterschaften in Winterberg am Sonntag Silber geholt. Die Titelverteidigerin musste sich lediglich der deutschen Premierengewinnerin Jacqueline Lölling um 16/100 Sekunden geschlagen geben, die Entscheidung fiel aufgrund starken Schneefalls in nur einem Lauf.

Der erste Lauf war nach sechs Athletinnen abgebrochen und später neu gestartet worden. Im parallel ausgetragenen Weltcup siegte die Kanadierin Elisabeth Vathje mit einer Zehntelsekunde vor Lölling bzw. ihrer Landsfrau Mirela Rahneva (+0,12 Sek.). In der Weltcupwertung landete Flock mit 26/100 Rückstand auf Rang vier.

Nach Bronze von Christina Hengster/Jennifer Onasanya im Frauen-Bob am Freitag war es für Österreich die zweite EM-Medaille der Winterberg-Bewerbe.

Flock ärgerte sich besonders über einen Fehler am Start. „Ich bin zu kurz gelaufen und habe wertvolle Zeit und Speed liegen gelassen“, sagte die Tirolerin. Der Ärger über das Malheur und die Freude über die Silbermedaille hielten sich damit die Waage. „Ich bin weder unglücklich noch super happy über meine Performance. Es wäre aber sicher noch mehr drinnen gewesen“, meinte Flock.

Maier holte Bronze im Vierer

Benjamin Maier hat mit seiner Crew Stefan Laussegger, Markus Sammer und Danut Moldovan im Vierer-Bob EM-Bronze gewonnen. Der Tiroler musste sich am Sonntag im zum Weltcup zählenden Bewerb in Winterberg nur zwei deutschen Lokalmatadoren geschlagen geben. Nur 2/100 Sekunden fehlten auf Silber. Der Titel ging an die Mannschaft von Johannes Lochner, der erstmals in seiner Karriere EM-Gold holte.

Für den 22-jährigen Maier, der bei den kontinentalen Titelkämpfen in St. Moritz im Vorjahr Silber gewonnen hatte, war es der dritte Podestplatz im Vierer-Weltcup in seiner Karriere.

Gastgeber Deutschland holte in Winterberg im Bob alle vergebenen EM-Titel bei den Damen, im Zweier und Vierer. Ende Februar steht am Königssee noch die Weltmeisterschaft auf dem Programm.(APA)