Wisla - Skisprungstar Gregor Schlierenzauer ist bereits im zweiten Weltcup-Bewerb nach einjähriger Pause im Spitzenfeld gelandet. Der Tiroler belegte am Sonntag in Wisla Rang acht, am Samstag war er 31. geworden. Der am Vortag zweitplatzierte Stefan Kraft wurde diesmal Vierter. Der Sieg ging vor Heimpublikum erneut an den Polen Kamil Stoch.

Der Tournee-Triumphator gewann knapp vor Daniel Andre Tande (NOR) und Domen Prevc (SLO). Mit seinem vierten Saisonsieg baute Doppelolympiasieger Stoch die Weltcupführung aus. Manuel Fettner, Michael Hayböck und Andreas Kofler landeten auf den Rängen 14 bis 16.

Schlierenzauer: „Nicht in Platzierungen gedacht“

„Es ist wunderschön. Ich habe mir viel vorgestellt, aber nicht in Platzierungen gedacht. Ich wollte meine Trainingsleistungen im Wettkampf herüberbringen, das ist mir sehr gut gelungen. Deshalb bin ich happy“, zeigte sich Schlierenzauer mit seinem zweiten Bewerb nach dem Comeback zufrieden.

„Es ist wichtig, den Wettkampf-Rhythmus wieder aufzunehmen. Es ist ein guter Weg - den werde ich weitergehen.“ Dass noch einiges an Arbeit wartet, gab Schlierenzauer unverblümt zu: „Heute waren sieben Springer besser, außerdem habe ich die Gunst der Stunde im ersten Durchgang (Anm. 135,5 Meter und Platz vier) genutzt. Auch das gehört dazu. Ich habe wichtige Erfahrungen gesammelt an diesem Wochenende, die es jetzt umzusetzen gilt.“

„Es war ein cooler Wettkampf, leider war der erste Sprung nicht optimal. Zweiter und vierter Platz - das ist genial“, zeigte sich Stefan Kraft zufrieden, der körperlich nach seiner Virus-Erkrankung während der Vierschanzen-Tournee noch nicht ganz auf der Höhe war.

Die nächsten Bewerbe finden kommendes Wochenende im polnischen Zakopane statt. (TT.com)