Kirchberg, Westendorf – Das FIS-Rennen in Kirchberg und der Hahnenkamm-Warm-up-Nachtslalom in Westendorf haben sich in der Ski­szene einen sehr guten Namen gemacht und können heuer dank ausreichend Schnee wieder über die Bühne gehen. Der Gaisberg-FIS-Riesentorlauf feiert heute sein 42-jähriges Bestehen. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, der zweite Durchgang um 13 Uhr. Der Hahnenkamm-Warm-up-Nachtslalom morgen Donnerstag im Zentrum von Westendorf bietet wieder Slalomsport der Extra­klasse und Skistars aus nächster Näh­e. Der erste Durchgang startet um 18 Uhr, und der zweite Durchgang findet um 20.30 Uhr statt. (TT)