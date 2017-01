Kitzbühel - Was viele Ski-Fans in den letzten Tagen befürchteten, ist nun offiziell bestätigt: Aksel Lund Svindal wird bei den 77. Hahnenkammrennen nicht an den Start gehen. Das verriet der norwegische Ski-Verband der Tiroler Tageszeitung. „Aksel kommt nicht nach Kitzbühel dieses Jahr“, teilte Physio-Coach Lars Maeland mit.

Ausschlaggebend sind wohl die zuletzt wieder akut gewordenen Knieprobleme des 34-Jährigen. Seit seinem dritten Platz beim Super-G in Gröden konnte Svindal kaum noch im Renntempo trainieren. Seinen Start bei der Abfahrt in Wengen sagte der Speed-Spezialist bereits vor der Neuschnee-Absage des Klassikers ab.

„Da ist etwas in meinen linken Knie nicht so, wie es sein sollte. Ich muss dem nachgehen. Eine schwierige Entscheidung, aber hoffentlich die richtige“, gab der Norweger am vergangenen Freitag zu Protokoll.

Svindal hatte sich im Vorjahr bei der Sturz-Orgie in Kitzbühel einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Im Dezember feierte der zweifache Gesamtweltcup-Sieger in Val d‘Isere mit zwei Stockerlplätzen sein vielumjubeltes Comeback. (rost, TT.com)