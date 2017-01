Laax – Snowboarderin Anna Gasser hat am Dienstag auch auf der zweiten Station des Slopestyle-Weltcups die Qualifikation mit Bestnote beendet. Die 25-jährige Kärntnerin erhielt in Laax (Schweiz) 93,00 Punkte und startet wie zuletzt auf dem Kreischberg als Nummer eins in das Halbfinale. Den Saisonauftakt in der Steiermark hatte Gasser am vergangenen Samstag ebenso wie zuvor drei Big-Air-Bewerbe gewonnen.

Vize-Weltmeisterin Gasser setzte sich unter 50 Teilnehmerinnen vor Jamie Anderson (USA/90,50) durch. Bei den Herren verpassten die Österreicher Clemens Millauer (32./50,25 Punkte), Philipp Kundratitz (41./31,50) und Alois Lindmoser (46./26,75) den Einzug ins Halbfinale der besten 24 am Mittwoch (Damen ab 13.30 Uhr). (APA)