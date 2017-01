Innsbruck - Aufatmen bei Österreichs aktuell erfolgreichstem Rodel-Duo: Peter Penz und Georg Fischler können gemeinsam bei der Heim-Weltmeisterschaft kommende Woche in Igls angreifen. Bei letzterem war vor dem Jahreswechsel eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden, Rennen und Training waren für Fischler deshalb tabu. Nach einer neuerlichen Untersuchung bei Dr. Gerhard Pölzl erhielt der 31-Jährige am Donnerstag aber grünes Licht.

„Mir ist klar, dass eine Herzmuskelentzündung nichts ist, was man auf die leichte Schulter nimmt. Ich habe deshalb auf Anraten der Ärzte mein Trainingsprogramm komplett auf Eis gelegt und abgesehen von ausgedehnten Spaziergängen buchstäblich die Füße still gehalten“, erzählt Fischler. „Die heutige Untersuchung hat gezeigt, dass die Werte absolut in Ordnung sind, die Erleichterung ist ebenso groß wie die Freude, bei der Weltmeisterschaft dabei sein zu können.“

Die Erwartungshaltung bei der WM im heimischen Eiskanal sind bei den Vize-Weltmeistern von 2015 und 2016 nach der Zwangspause allerdings gedämpft: „Sportliche Wunder darf man sich freilich keine erwarten. Unsere Medaillenchancen sind verschwindend gering, aber vielleicht spielt uns gerade die Tatsache, nichts verlieren zu können und der Heimvorteil mit den eigenen Fans im Rücken in die Karten.“ (TT.com)