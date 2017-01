1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:56,33 Minuten 2. Hannes Reichelt (AUT) +0,02 Sekunden 3. Kjetil Jansrud (NOR) 0,07 4. Valentin Giraud Moine (FRA) 0,14 5. Max Franz (AUT) 0,16 6. Erik Guay (CAN) 0,26 7. Romed Baumann (AUT) 0,42 8. Mattia Casse (ITA) 0,69 9. Adrien Theaux (FRA) 0,73 10. Johan Clarey (FRA) 0,85 Weiter: 12. Matthias Mayer (AUT) 0,93 - 22. Daniel Danklmaier 1,58 - 26. Christian Walder (AUT) 1,78 - 28. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,84 - 33. Klaus Kröll (AUT) 2,17 - 35. Otmar Striedinger (AUT) 2,25 - 39. Joachim Puchner (AUT) 2,57 - 43. Christopher Neumayer (AUT) 2,87 - 55. Frederic Berthold (AUT) 4,53. Gestürzt u.a.: Steven Nyman (USA), Travis Ganong (USA), Andrew Weibrecht (USA), Klaus Brandner (GER). Nicht am Start u.a.: Johannes Kröll (AUT), Niklas Köck (AUT), Christof Innerhofer (ITA)