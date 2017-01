Kitzbühel – Klar, wenn sich in der Gamsstadt alles um die wagemutigen Athleten, die die steilste Abfahrt der Welt runterbrettern, dreht, dann ist Landeshauptmann Günther Platter natürlich der Erste, der mit seinem feierlichen Landesempfang den Auftakt der zahlreichen Feste und Partys einläutet und dort sein Zepter schwingt. So bot sich auch gestern vor dem Hotel Kitzhof all den erschienenen Gästen ein buntes Bild, als nebst der Musikkapelle Kitzbühel auch die Schützen aufmarschierten.

„Das Hahnenkammwochenende mit seinen kühnen Skihelden ist jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes. Das wichtigste Skifest unseres Landes mit einer sensationellen Außenwirkung“, erklärte Platter. Dem konnten ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und KSC-Präsident Michael Huber nur beipflichten. Beim geselligen Aufmarsch gaben sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Politik, Wirtschaft und Sport ein Stelldichein. Da sah man Versicherer Wolfi Steinmayr ebenso gut drauf wie „Ski-Frühpensionist“ Manni Pranger, Eurotours-Boss Hans Dieter Toth und Ernst Scartezzini, der verliebt seine Frau und Olympiasiegerin Olga Pall busselte.