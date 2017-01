Antholz - Das Einzelrennen der Biathlon-Herren in Antholz ist für das ersatzgeschwächte ÖSV-Team enttäuschend verlaufen. Lorenz Wäger kam am Freitag als bester Österreicher nur auf Rang 20. Es gewann der Russe Anton Schipulin mit einem Fehlschuss klar vor Martin Fourcade. Der Seriensieger auf Frankreich vergab seinen nächsten Erfolg durch zwei Strafminuten. Dritter wurde Sergej Semenow (UKR).

Julian Eberhard ließ das 20-km-Rennen aus. Der Salzburger, mit einem Sieg und Platz zwei in Sprints einziger ÖSV-Podestplatzläufer in diesem Winter, entschied sich im Hinblick auf die wichtigen nächsten Wochen für etwas mehr Regenerationszeit. In der Staffel am Samstag und dem Massenstart am Sonntag wird er aber wieder dabei sein. Auch Norwegens aktueller Topmann Emil Hegle Svendsen setzte im Einzel aus. Der WM-Dritte Simon Eder fehlt bei der WM-Generalprobe in Südtirol grippe-rekonvaleszent.

Der 25-jährige Tiroler Wäger schaffte mit zwei Strafminuten sein bestes Weltcup-Ergebnis. Vizeweltmeister Dominik Landertinger kam aufgrund von vier Fehlern nicht über Rang 30 hinaus. Noch weiter hinten reihten sich die übrigen Österreicher ein. Der frühere Antholz-Sieger Daniel Mesotitsch landete mit fünf Strafminuten gar nur auf Platz 67.

Im 14. Saisonrennen der Herren hieß der Sieger erst zum vierten Mal nicht Fourcade. Schipulin (9. Weltcup-Erfolg) verwies den überlegenen Gesamtführenden bei seinem ersten Sieg in diesem Winter um 41 Sekunden auf Rang zwei. Hinter Semenow (+ 56,8 Sek./1 Strafminute) holte Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen (1:04,9/1) sein bestes Saisonergebnis. (APA)