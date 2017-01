Going, Kitzbühel – Balthasar Hauser und seine Nobelherberge Stanglwirt waren am Freitag wieder ein absoluter Medienmagnet. Fotografenhorden jagten die Promis, die Promis jagten das Buffet, genauer gesagt die Weißwurst, jene bayerische Delikatesse, die bereits vor 26 Jahren dem Trachten-Schunkel-Event der Extraklasse seinen Namen gab. Der Ansturm auf das legendäre Fest mit Kultstatus hat von seinem Reiz nichts eingebüßt.

„Es ist schon genial, auch heuer waren die Karten innerhalb von drei Stunden ratzfatz weg. Den Leuten gefällt einfach die Stimmung bei uns, das Volk feiert gemeinsam mit Skihelden, Stars und Sternchen und alle möchten sich einfach ein paar Stunden gut unterhalten und sich amüsieren“, brachte es Stanglwirt-Chefin Maria Hauser-Lederer auf den Punkt. Da ging es auch dem bekanntesten Austroamerikaner Arnold Schwarzenegger nicht anders. Auch heuer reiste er samt Entourage in Going an, um sich vom urgemütlichen Tiroler Flair verzaubern zu lassen. „Der Stanglwirt ist das beste Hotel der Welt und es gibt auch die größte Weißwurstparty der Welt“, lachte Arnie.

Wer sich die Sause ebenso nicht entgehen ließ: Minister Hansjörg Schelling, Unternehmer und IV-Präsident Christoph Swarovski und Charity-Lady Sonja Klima waren Gäste der Moser Holding und ließen es ein wenig ruhiger angehen. In der Zirbenstube wurde geplaudert, aber auch gescherzt und gefeiert, während Volks- Rock’n’Roller Andreas Ga­balier es bevorzugte, im dichtgedrängten Getümmel zu Musik von Marc Pircher bis zu den Hits von DJ Antoine zu tanzen und mitzuträllern.

Skistars gaben sich Stelldichein bei Rosi

„Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd“, heißt es im Volksmund. Deshalb durften die Gäste auf der A1 Kitz Night in Rosi’s Sonnberg­stuben feiern, was das Zeug hält. Der Einladung von A1-CEO Margarete Schrammböck folgten unter anderem Skistars wie Marcel Hirscher, Michael Matt und Christian Hirschbühl. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel unterhielt sich prächtig mit Unternehmer Harti Weirather, der mit seinem Sohn Herbert zur Party erschien.

Bei zünftiger Musik und deftigen Schmankerln wurde geplaudert und geschunkelt. Sichtlich Spaß hatte auch die Wirtin selbst. Rosi Schipflinger, Sängerin aus Leidenschaft, genoss die ausgelassene Stimmung in ihrer urigen Hütte hoch über Kitzbühel.

Promis auf Eis und Schnee

An diesem Abend hieß es nochmal alles zu geben. Und obwohl ihre Spielwiese auch heuer wieder das Kitzbüheler Eis war, kamen die Sportskanonen mit Stefan Koubek, Walter Schachner, Karl Wendlinger, Otto Konrad und Co. ordentlich ins Schwitzen. Denn nicht nur beim Jubiläums-Promi-Eishockeymatch von „The Voice“ Ralph Schader ging es ordentlich zur Sache, beim anschließenden Fest im „Restaurante Don Luigi“ stellten die bekannten Gesichter beim Feiern und Tanzen ihre Kondition ebenfalls unter Beweis.

Bereits zum 30. Mal fand das legendäre Promi-Eishockeymatch in Kitzbühel statt – zum letzten Mal. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, lachte Schader. Mit dabei: Stani Tscher­tschessow, der zur Musik von Mandy von den Bambis und Antonia schunkelte.

Die beiden Magnaten Didi Mateschitz und Bernie ­Ecclestone schnallten sich weder Kufen noch Ski an, stattdessen ließen sie sich am Skidoo quer durchs Kitzbüheler Skigebiet chauffieren. Die rasante Fahrt bei Sonnenschein schien ihnen eine Mordsgaudi zu machen.