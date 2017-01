Zakopane – Lokalmatador Kamil Stoch hat am Sonntag in Zakopane seinen vierten Sieg in Folge im Skisprung-Weltcup gefeiert und seine Gesamtführung ausgebaut. Der 29-Jährige setzte sich mit 1,6 Punkten vor einem von Andreas Wellinger angeführten deutschen Trio durch. Michael Hayböck landete als bester Österreicher an der fünften Stelle, 2,4 Punkte hinter einem Podestplatz.

Gregor Schlierenzauer hatte als 33. das Finale verpasst. Stefan Kraft, der bestplatzierte ÖSV-Springer im Weltcup, fehlte wegen einer Nebenhöhlenentzündung. (APA)