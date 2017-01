Von Roman Stelzl

Kitzbühel — Der Mann mit dem leuchtend grünen Schnauzer stand im Ziel, schüttelte den Kopf — und dort, wo auch dieser Tag in Grün erstrahlen sollte, sah Manuel Feller gestern nur noch rot. „Es ist fast schon zum Weinen", sagte der 24-jährige Fieberbrunner. „Ich bin ziemlich ratlos. Woran es liegt, weiß ich auch nicht", sagte er auch noch. Und der sonst so zum Spaßen aufgelegte Tiroler ergänzte dann: „Der Schnauzer stand für die Farbe, die ich im Ziel sehen wollte. Das war wohl nicht so gut. Nächstes Jahr wird es keine Farbe geben, das ist definitiv."

Der Grund für Fellers Ärger war eine Slalom-Fahrt auf dem Ganslernhang von Kitzbühel, die nicht einmal zehn Sekunden alt wurde. Einfädler. Wieder einmal. Das Motto hieß wie gewohnt: Top oder Flop, alles oder nichts. Am Ende war es nichts, ein Flop. Zum bereits vierten Mal in dieser Saison.

Und Feller, der ratlos, so verbissen, so händeringend nach einem Ausweg aus der Misere sucht, starrte tiefe Löcher in den eisigen Schnee von Kitzbühel. Er haderte und haderte wie so oft schon in dieser Saison. „Es tut mir vor allem für die vielen Leute leid, die extra meinetwegen hierhergekommen sind. Jetzt habe ich vier Einfädler in dieser Saison, das verstehe ich nicht."

Erklärungsversuche hatte Feller schon nach dem Aus in Wengen gestartet. Ebenso in Zagreb, wo der Junioren-Weltmeister nach Durchgang eins sogar geführt hatte.

Auch wenn er nach wie vor pfeilschnell ist und einiges für eine Nominierung spricht, Feller würde im Hinblick auf die WM noch ein Topergebnis gut zu Gesicht stehen. Dafür bleibt ihm im Kampf um ein Ticket nur noch das morgige „Night Race" in Schladming: „Jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand." Eine selbstverschuldete Situation, das weiß der hochbegabte Draufgänger. Der Plan ist denkbar einfach und doch so schwierig umzusetzen: „Einfach drauflosfahren. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ein weiterer Einfädler."

Einfach drauflosfahren kann auch der Tiroler Michael Matt, der gestern aufgrund eines Magen-Darm-Infekts nur 25. wurde. Matt: „So geschwächt war heute einfach nicht mehr möglich." Aber Rang zwei in Levi sowie zwei Top-sechs-Ergebnisse sprechen trotz Formtief für den 23-jährigen Flirscher. Damit könnten sich beide Tiroler bald für die WM rüsten. Ob es dort im Ziel die Farbe Grün zu sehen gibt, ist eine andere Geschichte.

Der dritte Tiroler Dominik Raschner schied aus und verletzte sich. Die Diagnose: Außenknöchelbruch. Nach der gestrigen Operation warten nun sechs Wochen Pause.