Ski Alpin

Brignone führt am Kronplatz vor Worley, ÖSV-Damen weit zurück

Bei der Weltcup-Premiere am Kronplatz ist eine Italienerin die Hauptverdächtige auf den Sieg. Österreichs Ski-Damen haben - wie so oft in dieser Riesentorlauf-Saison - großen Rückstand.